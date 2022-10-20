Geleceğin petrolünün rönesansı olacak! Kilit hamlede hedef 500.000 ton...

Kuzey Karolina merkezli kimyasal üretim şirketi olan Albemarle Corp, Amerika Birleşik Devletleri'nde, pil metalinin tamamının bugün ürettiği kadar üretecek büyük bir lityum işleme tesisi kurmayı planlıyor.



LİTYUM RÖNESANSI

Plan, Albemarle'nin maden geliştirmeden işlemeye ve ileri teknoloji eletrikli otomobil (EV) pilleri yapmak için kullanılan metalin üretim türlerine kadar ABD'de lityum rönesansına liderlik etme stratejisini yansıtıyor.

100.000 TON YILLIK KAPASİTELİ BİR İŞLEME TESİSİ

Albemarle'nin Lityum Bölümü Başkanı Eric Norris, Phoenix, Arizona'daki Fastmarkets Lityum Tedarik ve Pil Hammaddeleri konferansında, şirketin Güneydoğu ABD'de büyük bir demiryolu erişimi içinde bir yerde 100.000 ton yıllık kapasiteli bir işleme tesisi kurmayı hedeflediğini söyledi.

Norris, Albemarle'nin tesisten tedarik satın almak için otomobil üreticileriyle aktif görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Albemarle, Tesla'ya ve diğer birçok büyük otomobil üreticisine zaten tedarik sağlıyor.

KİLİT ÖNEMDE

Norris, şirketin toplam lityum üretim kapasitesini 2030 yılına kadar yılda beş kat artarak 500.000 tona çıkarmayı hedeflediği için ABD fabrikasının kilit önemde olacağını söyledi.

ABD tesisi, Albemarle'nin yakın zamanda Batı Avustralya, Kemerton'da açtığı işleme tesisine benzer bir tasarıma sahip olacak. Tesis, şirketin Kuzey Carolina'daki Kings Mountain madeninden çıkarılan lityumdan sağlanacak.

Star Gazetesi