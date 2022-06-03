Özsoy, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesiller için doğal kaynakların özenli ve dikkatli kullanımının herkesin başlıca sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını aktaran Özsoy, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji'nin 2050 yılı karbonsuz iklim hedefleri konusunda taahhüt veren Avrupa'daki firma, üniversite, araştırma enstitülerinin bulunduğu European Clean Hydrogen Alliance'in üyesi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yakın zamanda seri üretime geçecek silindirik lityum iyon pil fabrikasının son derece ileri teknoloji ile donatıldığını ve tesisin çatısına güneş enerji santrali kurulacağını anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Çatı üzerine kurulacak güneş enerji santralimizin toplam kapasitesi 1 megavat olacak. Yıllık ortalama 1712 megavat/saat üretim yapması planlanan GES projemiz ile 842 ton karbon salınımının önüne geçilecektir. Tesis kurulu gücümüz ile karşılaştırıldığında elektrik tüketimimizin 8'de 1'ini güneş enerjisinden sağlayacağız. Böylece yakın gelecekte ihtiyacımız olan elektriğin kalan kısmını da Yeşil Enerji Havuzu'ndan tedarik ederek, tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılayan bir tesis haline geleceğiz. Ayrıca elektrik kullanımımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını, uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve takip edilebilir Yeşil Enerji Sertifikası alarak belgeleyeceğiz. Böylece karbon salımı anlamında rol model olacak tesisler arasında yer alacağız."

Özsoy, ASPİLSAN Enerji olarak İstanbul Ar-Ge merkezinde de öncelikle kendi içinde bir hidrojen ekosistemi demosu oluşturulduğunu, Türkiye'deki yeşil hidrojen dönüşümüne çözüm sunabilmek için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.