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Ekonomi

‘Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ankara’daki otelde düzenlenen 27’nci Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücret zammı ile ilgili tarafların kendisine söz verdiğini söyledi.

29.12.2019  01:57 - Güncelleme: 29.12.2019  01:57

Bakan Selçuk, “İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda bana söz verdiler. Her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı; çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek” diye konuştu.

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