‘Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak’

29.12.2019 01:57 - Güncelleme: 29.12.2019 01:57

Bakan Selçuk, “İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda bana söz verdiler. Her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı; çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek” diye konuştu.