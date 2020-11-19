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Ekonomi

Gelecek yıl 86 milyon ton petrol üretecekler

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, 2021'de ülkede toplam 86 milyon ton petrol üretileceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:08
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Bakan Dalenov, Kazakistan Senatosunda ülkenin 2021-2025 dönemi sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin tahminleri değerlendirdi.

Gelecek yıl içinde ülkede toplam 86 milyon ton petrol üretileceği ve bu rakamın 2025'e kadar 100,7 milyon tona çıkarılacağını belirten Dalenov, "Ekonominin temel sektörlerinde pozitif büyüme bekliyoruz. İmalat sektörü yüzde 6,7 artışla hızla büyüyecek, tarımda yıllık yüzde 6,2, ticarette ise yüzde 5,5 büyüme kaydedilecek." dedi.

İhracatın 2021'de 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini ve 2025’te 51,5 milyar dolara yükseleceğinin tahmin edildiğini aktaran Bakan Dalenov, "İthalat sektörü ise gelecek 5 yılda 36,3 milyar dolardan 37,8 milyar dolara çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dalenov, aynı dönemde Kazakistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının baz ortalamaya göre, yüzde 4 büyüme kaydedeceğini ve 2025’te bu rakamın yüzde 4,6’ya ulaşacağının tahmin edildiği bilgisini verdi.

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