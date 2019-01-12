Geleneksel mesleklere faizsiz kredi

Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak 22 milyarlık krediye ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamak üzere Halk Bankası’nca kooperatif kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019’a devretmiş ve 2019 sonuna kadar bankadan yeni kullanılacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değerleri olan el dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, ahşap oyma, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, ‘esnaf vergi muafiyet belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca mesleki eğitim kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnafa, 2019 yılında kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

BORÇ OLMAMASI GEREK

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar kapsamında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu bulunan ile yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu uygulama kapsamında kredi açılmayacak. Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.