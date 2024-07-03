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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere ÖTV güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığı aktarıldı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere ÖTV güncellemesi
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GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. Söz konusu ürünlerdeki ÖTV tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere artırıldığı anımsatıldı.

YÜZDE 19,49 ARTIŞ YAPILDI

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.

Güncelleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 33,3 lira, biralarda 7,78 lira, şaraplarda 38,24 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 10,63 lira, benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

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