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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından süre uzatıldı! 22 Kasım son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından süre uzatıldı! 22 Kasım son gün
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Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERİ DE KAPSAYACAK

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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