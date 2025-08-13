İSTANBUL 30°C / 23°C
Ekonomi

Gelir ve üretim artışı etkili oldu! Bakan Şimşek'ten ''cari açık'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz' dedi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:01
Gelir ve üretim artışı etkili oldu! Bakan Şimşek'ten ''cari açık'' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sanayi üretiminin, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdüğünü bildirdi. Şimşek, "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde." dedi.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor.

Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor.

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz.

Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz.

