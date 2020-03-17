17 Mart 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Gelir Vergisi beyanname verme süresi uzatıldı mı? Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gelir Vergisi beyannamesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklama, bakanlığın Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada, corona virüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin bir dizi adım atılacağını duyurmuştu.

BEYANNAMELER NASIL VERİLİR?

Beyannameler elden vergi dairesine verilebilir, posta ile de gönderilebilir. Beyannamelerin, mükellefin bağlı olduğu (ikametgâhının bulunduğu) vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki (gib.gov.tr) ‘Hazır Beyan Sistemi’ ile de gelirler beyan edilebilir.

Beyannameler, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir. Postayla beyannamesini gönderecekler için önemli bir hatırlatma da bulunalım. Beyanname eğer normal (adi) posta ile gönderiliyorsa postaya veriliş tarihi değil, vergi dairesine postanın ulaştığı tarih dikkate alınıyor. Taahhütlü postadaysa postaya veriliş tarihi dikkate alınıyor.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.