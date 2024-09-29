Gemilerinin battığının farkındalar: Türkiye'yi kaybetmemek için her şeyi yapacaklar

Yunan basını, Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğinin etkilerine dair dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

ABD'nin eski istihbarat görevlisi Scott Ritter'in bir YouTube kanalına verdiği röportajda, "Türkiye'nin BRICS üzerinden Avrasya'ya açılması 10 yıl içinde NATO'nun çöküşüne yol açacaktır. Ve Avrupa Birliği daha da az ayakta kalacak. Türkiye temelde şunu söyledi: batan Titanik'ten ayrılıyoruz ve yeni, büyük bir yolcu gemisine biniyoruz" sözlerine yazıda yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok boyutlu bir siyaset yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Siyaset bilimci Igor Satrov, "Türkiye'nin çıkarları bölgenin ötesine uzanıyor. Gerçek savaşları yürütebilecek devasa bir orduya sahip bir ülke NATO için daha gerekliyken, ittifakın çerçevesi Ankara'nın bağımsız bir politika izlemesine, neyi, ne zaman yapacağını belirlemesine engel oluyor" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

Bölgede bağımsız bir politika izleyen Türkiye'nin BRICS'e dahil olması durumunda Balkanlar'daki nüfuzunun artacağı kaydedildi.

Analiz yazısında, "Ankara'nın NATO ve AB'den kopmaya hazır olduğunu söylemek için henüz erken. Ama Türkiye kesinlikle Washington ve Brüksel'i dikkate almadan daha bağımsız bir politika uygulamaya çalışıyor. Batı'daki iç çelişkiler arttıkça ve dünya hegemonu olarak zayıflamaya devam ettikçe Türkiye giderek bağımsızlaşacaktır. İttifakın varsayımsal olarak çökmesi Türkiye'nin birçok alanda elini çözecektir. Öte yandan, NATO'nun gücü Türkiye'ye yansıtılıyor ve büyük ölçüde ittifak üyeliği sayesinde şu anda bu durumda. Elbette ittifak Türkiye olmadan da var olabilir, ancak bu onu önemli ölçüde zayıflatacaktır" denildi.

Trump'ın Ankara'yla bağlarını koparmaya niyeti olmadığı belirtilen yazıda, "Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sempati duyuyor. Herkes Türkiye'nin NATO'yla bağlarının zayıflamasını istemiyor ve bunun için de her şeyi yapacaklar" ifadeleri kullanıldı.