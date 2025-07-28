Genç MÜSİAD 54. Genel İdare Kurulu Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşti

Yurt içi ve yurt dışındaki 55 farklı şubeden 350'yi aşkın genç iş insanının katıldığı program, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ın teşrifleriyle düzenlenen gala yemeğiyle başladı.

"GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN ADIMLAR ATIYORUZ"

Gala yemeğinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, daha güçlü bir Genç MÜSİAD hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, 1Göreve geldiğimiz 3 ayda önemli adımlar attık. "Sınırlarını Aş!" mottosuyla çıktığımız bu yolda, yurtdışı şube sayımızı 40'a çıkardık. Sektör kurullarımızı daha katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Ekim ayında Bakü'de Avrasya Genç İş İnsanları Forumu'nu düzenleyerek Türk dünyasının genç ekonomistlerini bir araya getireceğiz. Biz sadece proje üretmiyoruz, geleceği inşa ediyoruz!" dedi.

Konuşmasında teknolojik gelişmelere de değinen Usta, Genç MÜSİAD bünyesinde yapay zekâ atölyeleri başlattıklarını ve 35 yaş altı genç ihracatçıların başarılarını teşvik eden 5. Altın Konteyner İhracat Ödülleri için başvuruların açıldığını da duyurdu.

"YENİ DÜNYADA REKABETİN ANAHTARI: SÜREKLİ ÖĞRENME VE DÖNÜŞÜM"

Gala yemeğinde konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, teknolojinin üretim süreçlerini köklü biçimde dönüştürdüğü yeni dünya düzeninde rekabet edebilmenin anahtarının, sürekli öğrenmeye açık olmak ve yaşam boyu eğitimi merkezine alan yapılar kurabilmek olduğunu vurguladı.

Bu vizyonla hayata geçirilen Bursa Business School hakkında bilgi veren Burkay, merkezin sanayi ile akademiyi, teknoloji ile değer üretimini bir araya getiren stratejik bir dönüşüm noktası olduğunu ifade etti. Burkay ayrıca, bu merkezde Genç MÜSİAD gibi yenilikçi, sorumluluk sahibi ve vizyoner gençlerin yer almasının, izledikleri yolun ne kadar doğru ve geleceğe umut vadeden bir rota olduğunu açıkça ortaya koydu.

"GENÇLERİN ENERJİSİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TEMİNATI"

Programa katılarak genç iş insanlarına destek veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında gençlere duyduğu güveni vurguladı.

"Türkiye'nin geleceği olan siz değerli genç iş insanlarıyla, sanayinin ve maneviyatın kalbi Bursa'da bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum," diyen Uraloğlu, "Sizlerin

enerjisi, inovatif bakış açınız ve üretim azminiz, ülkemizin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmasında en büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanını modern ulaşım ağlarıyla donatarak, genç girişimcilerin ürettiği değeri dünyaya ulaştırmalarına destek verdiklerini belirten Uraloğlu, "Kurduğumuz her köprü, açtığımız her tünel; gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşması içindir. Hükümetimiz, girişimci ve üreten gençliğin daima yanındadır. Bu anlamlı buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sorumluluk alan, değer bilinciyle hareket eden ve sınırlarını aşarak üreten bir gençliğin adı olan Genç MÜSİAD, 54. Genel İdare Kurulu ile yarının Türkiye'sine yön verecek genç girişimcilerin ortak hafızasında güçlü bir iz bıraktı. Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen strateji oturumları ve komisyon toplantılarıyla tamamlanan program, gençliğin kararlılığını ve geleceğe dair taşıdığı inancı bir kez daha ortaya koydu.