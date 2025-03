Genç MÜSİAD Bridge Programı ile Türk ve İngiliz iş dünyası Londra'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu başta olmak üzere, iş dünyasının önde gelen temsilcileri önemli konuşmalar gerçekleştirdi. Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamını ve uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatları vurgulayarak, özellikle teknoloji, finans ve üretim sektörlerinde büyük bir ilginin bulunduğunu belirtti.

Programın protokol konuşmacıları arasında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü konuşmalarında; Türkiye Cumhuriyeti'nin teknoloji ve girişimcilik vizyonunu paylaşırken; yerli girişimcinin küresel sahnede de başarı hikayeleri yazdığını, Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten, ihracat odaklı bir merkez haline getirmek için çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu açılış programında yer alırken; iki ülke arasındaki teknoloji, sanayi, finans ve girişimcilik iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundular. Konuşmalarında, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın güçlü sektörlerini birbirleriyle entegre ederek yeni pazarlar oluşturabileceğine ve özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya gibi bölgelerde ortak yatırım fırsatlarının değerlendirilebileceğine vurgu yaptılar. Küresel tedarik zincirindeki dönüşümler ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde, iki ülkenin sinerjisini kullanarak üçüncü ülkelerde rekabet avantajı yaratmanın önemine dikkat çektiler.

Öne çıkan konuşmacılar arasında Kawsar Zaman (City of London Alderman), Prof. Emma Edhem (City of London Alderman), Gül Y. Akkaya (META, Grup Direktörü), Yasemin Gür Solmaz (Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi), Gökalp Özdemir (Houlihan Lokey Başkan Yardımcısı), Yavuzhan Yılancıoğlu (Hummingbird Ventures), Kemal Yamankaradeniz (Destek Patent, YKB) ve İbrahim Çevikoğlu (Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı) yer aldı.

LONDRA'DA GERÇEKLEŞEN ÖZEL BULUŞMALAR VE ETKİLEŞİM ALANLARI

Programın ilk etkinliği, 20 Şubat akşamı Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyon ile başladı. Bu özel davete 200'e yakın katılımcı iştirak etti. İş dünyasının önemli temsilcilerinin yanı sıra, farklı ülkelerden 50'ye yakın uluslararası konuk, sektör liderleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve 20 prestijli üniversitenin öğrenci birlik başkanları etkinlikte yer aldı.

KİNG'S COLLEGE LONDON'DA KÜRESEL PERSPEKTİFLER MASAYA YATIRILDI

21 Şubat'ta King's College London Bush Oditoryumu'nda gerçekleşen "BRIDGE: Next of Globalisation" konferansı, uluslararası ticaret ve girişimcilik ekosistemine dair stratejik içgörüler sundu. Programda, İngiltere ve Türkiye arasında iş yapmanın dinamikleri, uluslararası yatırım fırsatları ve yeni endüstrilerde gelişen trendler detaylı bir şekilde ele alındı. İlk oturumda, Turkish British Chamber of Commerce and Industry (TBCCI) Başkanı ve City of London meclis üyesi Profesör Emma Edhem, İngiltere merkezli iş yapma kültürünü ve iki ülke arasındaki ticari bağlantıları anlattı. Özellikle uzay teknolojileri ve yapay zeka gibi hızla büyüyen alanlardaki yatırım potansiyellerine dikkat çekti. City of London meclis üyesi Kawsar Zaman ise ticari ilişkilerin arttırılması ve daha fazla istihdam yaratılması için işbirliklerine vurgu yaparak bu işbirliklerinin en önemlisinin yapay zeka alanında olabileceğine değindi.

İkinci oturumda, başarı hikayeleri üzerinden küresel ölçekte büyüme stratejileri tartışıldı. Meta Group Direktörü Gül Y. Akkaya ve Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, şirketlerinin globalleşme süreçlerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarıya giden yolu katılımcılarla paylaştı. Meta'nın küresel vizyonu ve Gürmen Group'un uluslararası pazarda büyüme stratejileri geniş bir perspektifle ele alındı.

Son oturumda ise Gökalp Özdemir (Houlihan Lokey Başkan Yardımcısı) ve Yavuzhan Yılancıoğlu (Hummingbird Ventures) genç girişimcilerin karşılaştıkları temel zorluklar ve bu zorluklara karşı geliştirilebilecek çözüm yolları üzerinde durdu. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patent koruma ve fikri mülkiyetin küresel pazardaki önemi üzerine bilgiler sundu. Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Çevikoğlu ise yatırım süreçlerinde doğru strateji geliştirme ve veri analizi yöntemleri hakkında kapsamlı bir konuşma yaptı.

GİRİŞİMCİLER VE YATIRIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Bridge Programı, Türkiye'den gelen girişimciler ile Birleşik Krallık'taki yatırımcıları buluşturan özel networking etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. Program süresince, finans, sigorta, teknoloji, savunma sanayii ve yeşil enerji gibi alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Genç MÜSİAD temsilcileri, Londra temasları çerçevesinde Türkiye-Birleşik Krallık iş ilişkilerini daha da ileri taşımak adına düzenli programların devam edeceğini belirtti. Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, katılımcılar etkinliğin iş dünyası açısından verimli ve sürdürülebilir iş birlikleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

GENÇ MÜSİAD'DAN ULUSLARARASI AÇILIM

Genç MÜSİAD, küresel iş dünyasında Türk girişimcilerin daha etkin rol alması için benzer projeler geliştirmeye devam edecek. Bridge Programı'nın ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik iş birliklerinin artırılmasına katkı sağlayan bu program, iki ülkenin girişimci ekosistemine yeni bir köprü kurarak uzun vadeli ortaklıkların temelini attı.