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Genel af ile ilgili son dakika haberleri neler? Genel af ne zaman çıkacak?

Binlerce mahkum ve mahkum yakınları genel af yasası hakkında araştırmaları gerçekleştiriliyor. Genel af ile ilgili son dakika haberleri neler? Genel af ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Genel af yasasına ilişkin Meclis tarafından alınacak karar merakla beklenirken, söz konusu yasanın kimleri kapsayacağı gibi detaylar da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Genel af ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Af yasası ceza indirimi ile ilgili gelişmeler güncel olarak takip ediliyor. Genel af ile ilgili son dakika haberleri neler? Genel af ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce mahkum ve aileleri yakından ilgilendiren Genel af için gözler Meclis'e çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis'te gündeme getirilmesi beklenen af yasası ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler ile bazı cezaların infaz süreleri kısalacak. Genel af ile ilgili gelişmelere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
GENEL AF İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERLERİ NELER? 
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. 
 
 

 
GENEL AF NE ZAMAN ÇIKACAK? 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay,af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. 
 
CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.
 

 
İNFAZ SÜRESİ YÜZDE 50’YE ÇEKİLİYOR
İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

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