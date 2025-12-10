Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım (TurkStream) yönetim şirketinin faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmek için genel merkezini Hollanda'dan Macaristan'a taşıdığını duyurdu.

Szijjarto, yaptığı açıklamada, "TürkAkım boru hattını işleten şirketi, devam eden hukuki ve mali saldırılara rağmen sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için Hollanda'dan Macaristan'a taşımaya karar verdik. Bu sayede, ABD ile yakın zamanda yaptığımız anlaşma sayesinde, operasyonun devamı için gerekli koşullar sağlanmış olacak ve TürkAkım boru hattının işleyişiyle ilgili ödeme işlemleri yaptırım kapsamına girmeyecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR KEZ DAHA KAZANDI"

Yeni gelişmeyi Batı yaptırımlarına meydan okuyan bir hamle olarak nitelendiren Yunan basını, "Türkiye bir kez daha kazandı" yorumunda bulundu.

Macaristan'ın geçen ay Rus petrol ve doğalgaz ithalatına yönelik ABD yaptırımlarından bir yıl süreyle muafiyet elde ettiğine atıfta bulunan Yunan basını, "Ocak 2020'de hizmete açılan Türk Akımı, yıllık 31,5 milyar metreküp taşıma kapasitesiyle Rusya'nın Ukrayna'yı bypass ederek doğal gazı Karadeniz ve Türkiye üzerinden Güney Avrupa'ya ulaştırmasını sağlıyor. Dolayısıyla Ankara, yerleşik ve akıllıca izlediği tarafsızlık politikası sayesinde bu uluslararası krizden zaferle çıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SZİJJARTO: TÜRKİYE, GÜVENİLİR VE ADİL BİR TRANSİT ORTAĞIDIR

Szijjarto, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise bu yıl yaklaşık 8 milyar metreküp gazın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşacağını aktararak, "Türkiye, güvenilir ve adil bir transit ortağıdır." ifadesini kullanmıştı.