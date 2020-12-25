General Trading Holding, 2021 yılında kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor

25 Aralık 2020 Cuma 10:49 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 10:49

General Trading Holding; Japonya, İtalya, Çin ve Almanya gibi finans piyasalarında yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2021 yılı faaliyetlerinde yapay zeka kullanımı çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Global istihdama katkı sağlamak hedefiyle, farklı sektörlerde yetkinlikleri bulunan 100 uzmana, şirket gelişiminde rol vermek üzere çalışma izni çıkartılmasını da kararına ekledi.

GENERAL TRADİNG KRİPTO PARA BİRİMİNİ 6 AY İÇİNDE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

General Trading Holding yetkilileri yaptığı açıklamada “Geliştirdiğimiz özel blok zinciri ile yeni bir kripto para yarattık. Yeni kripto para birimi ve özel olarak geliştirilen blok zinciri ile finans piyasalarında büyük farklar ortaya koymaya hazırlanıyoruz. Bu para birimi ile EURO dijital para biriminin de gelişimine büyük katkı sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Dijital para biriminin getirileri ile ilgili yapılan açıklamada “Euro ve diğer para birimleri gibi kripto paramız da platform olarak kullanabilecek. Bir merkeze bağlı olmayan blok zinciri geliştirmeyi hedefliyoruz. Hükümetlerin özel olarak talep edilen, vergi şeffaflığı ihtiyacını da karşılayacak. Yapay zeka ile geliştirilen akıllı sözleşmeler sayesinde yapılan işlemler daha şeffaf hale getirilerek, güvenli bir ödeme platformu sağlanacak.”

Blokchain destek uydusunun gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Kuzey Amerika, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da oluşturulan bölge ticaret ofisleri ile lider bir kripto para birimi oluşturulacak.

General Trading Blockchain, kripto para birimi ve blok zinciri finans piyasalarında yerini alarak, lider kripto para birimi olmayı hedefliyor. General Trading blok zincirini, diğerlerinden ayıran en büyük fark, dünyadaki büyük hükümetlere ve finans piyasalarına kapılarını açacak. Çin İnternet Blogging Testi (GTR) ile 6 ay içerisinde değerlendirilmesi planlanıyor.