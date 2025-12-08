Geri sayım başladı! 2026'da devreye girecek

Sakarya'da 2026'nın sonuna doğru su tutmaya başlaması öngörülen Ballıkaya Barajı'ndan kente yıllık 109,75 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle yeteri kadar yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği, bilinçsiz kullanım ve diğer faktörler, kentlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynakları olumsuz etkiliyor.

Kentte Sapanca Gölü'ne alternatif su kaynakları için yapılan çalışmalar ise devam ediyor. Bu kapsamda, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akyazı ilçesinde 2,7 milyar lira maliyetli Ballıkaya Barajı'nın yapımı sürüyor.

Silindirle sıkıştırılmış beton tipindeki barajın temelden yüksekliği 97, talvegden yüksekliği ise 78 metre. Toplam 143 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajdan Sakarya'ya 109,75, Kocaeli'ye ise 79,47 milyon metreküp yıllık su aktarılması planlanıyor.

Gövde dolgusu, dolusavak, kret ulaşım yolu, su alma yapısı ve vana odası imalatları tamamlanan barajda, sağ sahil çevirme ile galeri içi perde enjeksiyonu yapımı devam ediyor.

Ballıkaya Barajı Yüksek Gerilim Hatları Deplasesi işinde ise imalatlar tamamlanırken, Ballıkaya Barajı Köy Ulaşım Yolları 3. Kısım işinde yol kazı, dolgu ve sanat yapısı üretimi sürüyor.

Yol alt temel, temel ve asfalt imalatlarının 2026 sonuna kadar tamamlanması, Ballıkaya Barajı Enerji Nakil Hatları Deplasesi İkmali işinde ise tel çekim imalatlarının bu ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Barajın gelecek yılın sonu itibarıyla su tutması bekleniyor.

- "HEDEFİMİZ SAPANCA GÖLÜ'NDEN ALINAN SUYU MİNİMİZE ETMEK"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, Sapanca Gölü'nün kentin içme suyu ihtiyacının ana kaynağını oluşturduğunu belirtti.

Alemdar, gölde zaman zaman yaşanan seviye düşüşleri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık riskleri ve ekosistem üzerindeki baskının, su temin sistemini daha dayanıklı hale getirmeyi zorunlu kıldığına işaret ederek, "Bu nedenle Ballıkaya Barajı'nın aciliyetini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik ve kendisinin talimatları doğrultusunda süreç hız kazandı. Bizim hedefimiz Ballıkaya, Çamdağı ve alternatif kaynakları kullanarak Sapanca Gölü'nden alınan suyu minimize etmek. Uzun vadeli ve sürdürülebilir su politikalarımızla hayata geçirdiğimiz yatırımlarla gölümüzü korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Alemdar, barajın devreye girmesinin kentin su arzında güçlü alternatif oluşturacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Barajın devreye girmesi, şehrimizin su arzında güçlü alternatif oluşturacaktır. İlk etapta Sapanca Gölü'ne alternatif kaynak olacak baraj, ikinci etap isale hattı çalışmalarının da tamamlanmasıyla şehrin su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar hale gelecek."

Suyun korunması, yönetilmesi ve israfın önlenmesinin temel önceliklerinden biri olduğunu aktaran Alemdar, "Bu kapsamda özellikle Sapanca Gölü'nün su stresini azaltmak amacıyla kayıp-kaçakların önüne son teknolojiye sahip SCADA sistemlerimiz ve akustik dinleme yöntemleriyle geçiyoruz. Bu sayede sadece 2025'te 10 milyon 250 bin metreküp yani 145 bin vatandaşımızın su kullanımına denk israfı önledik." şeklinde konuştu.

Alemdar, Ballıkaya Barajından Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisine iletecek hattın en kısa sürede tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini dile getirerek, zemin etütleri tamamlanmak üzere olan Çamdağı Barajı'nın ihale sürecini de görüşmeleri neticesinde 2026'nın ilk çeyreğinde yapılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Aynı zamanda gri suda geri dönüşüme verdikleri önemle içme su kaynaklarını koruyacak ve endüstriyel alanda üretim yapan tesisleri Sakarya Nehri'nin suyuyla buluşturacaklarını belirten Alemdar, "Böylelikle 2026 sonunda Sapanca Gölü'nden su çekim oranını ciddi manada azaltacağız. Başarmaktan başka seçeneğimiz yok. Sapanca Gölü nasıl ki bize miras kaldıysa biz de bu kıymetli emaneti geleceğimize eksiksiz şekilde miras bırakacağız." ifadesini kullandı.