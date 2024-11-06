Aralık ayı başında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi zam tartışmaları hızlandı. Enflasyon verilerinin dikkate alınacağı asgari ücret zammında işveren tarafı, halen net 17.002 lira olan rakamın 'dengeli' bir şekilde artırılmasını istiyor. İşveren temsilcileri 'asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor" derken, işçi sendikaları ise 2025 sonunda beklenen yüzde 17.5'lik enflasyon üzerinden pazarlıkların yürütülmesine karşı çıkıyor. Yıl sonu enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceğini belirten işçi sendikaları, enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı da talep ediyor.

S&P'NİN ASGARİSİ % 30

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ekimin son haftasında yüzde 25 oranındaki asgari ücret artışının enflasyonla uyumlu olacağını belirtmesinin ardından bir açıklama da geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu artıran Standard & Poor's'dan (S&P) geldi. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, asgari ücretin enflasyon hedefi ile bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması gerektiğini söyledi. Gill, "Asgari ücret artış beklentimiz yaklaşık yüzde 30" dedi. S&P, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

İŞTE O KONUŞULANLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şayet pazarlıklarda S&P'nin beklentisi gerçekleşirse halen 17.002 lira olan asfari ücret 22 bin 102 liraya yükselecek. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17.5 oranında zam yapılırsa bu tutar 19 bin 975 lirada kalacak. Yine OVP'deki 2025 enflasyon beklentisinin üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında da bu rakam 21 bin 252 lira olarak uygulanacak. OVP'deki bu yıl sonu enflasyon hedefi yüzde olan 41.5'luk zam gelirse asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun önceki gün açıkladığı verilere göre ekim ayında TÜFE yüzde 48.58 artmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE BİR DENGEDE BULUŞULMALI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret konusunda her kesimin kendine göre haklı taraflarının bulunduğunu belirterek "İstihdam kaybının yaşanmayacağı ve çalışan refahını koruyacak bir dengede buluşabilmek gerekiyor" dedi.

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