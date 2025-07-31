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Ekonomi

Geri sayım başladı... Bakan söz verdi, tarih belli oldu

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun İznik ziyareti sonrası hız kazanan yol projesinin ihale tarihi netleşti. İznik'in yıllardır beklediği yol projesinde somut adım atılıyor; ihale 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Geri sayım başladı... Bakan söz verdi, tarih belli oldu
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İznik için yıllardır beklenen önemli ulaşım yatırımlarından biri daha hayata geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme gelen İznik-Mekece Yolu projesinin ihalesinin 28 Ağustos 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresine katılmak üzere geçtiğimiz Kasım ayında İznik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Karayolları Şefliğinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Bursa Koordinatörü Nazlı Ergül, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin ve bürokratlar ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve İznik'te ki bu görüşmede Mekece yolunun ihalesinin 2025 yılı içerisinde yapılacağı sözünü vermişti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamayla "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçemize yaptığı ziyarette sözünü aldığımız İznik-Mekece yolu ihalesi 28 Ağustos'ta gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olan isimlere de teşekkür eden Başkan Usta, "Bu süreçte bizlere verdiği her sözü yerine getiren başta bakanımıza il başkanımıza, milletvekillerimize ve Karayolları Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

İznik'in şehirlerarası ulaşım altyapısını da güçlendirecek olan proje, ilçenin doğu-batı hattındaki karayolu bağlantısını modern ve güvenli bir hale getirecek. İhalenin ardından çalışmaların en kısa sürede başlaması bekleniyor.

  • Bakan Uraloğlu
  • iznik
  • yol projesi

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