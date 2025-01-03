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Ekonomi

Geri sayım başladı! Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli maaşlarında zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Açıklanacak enflasyon verisiyle, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2025 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Memur ve emekli zammı belli oluyor
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Memur ve memur emeklisinin zammı için gözler bugün açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranında olacak. Açıklanacak enflasyon verisiyle, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Bugün aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli.

Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli olacak.

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