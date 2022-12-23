Geri sayım başladı! Seyahat süresi 10 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Erzurum'un önemli kış merkezleri arasında yer aldığı, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olduğu, Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu ve İran'a açılan kapısı konumunda bulunduğu belirtildi.

Erzurum'u İspir üzerinden Rize'ye bağlayan güzergahın İspir–Rize il sınırı arasında kalan 19,7 kilometrelik kesiminin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, yolun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılmasının planlandığı ifade edildi.

- 1441 METRELİK 3 TÜNEL İNŞA EDİLDİ

Açıklamada, İspir'in 5 kilometre batısında D-050 Devlet Yolu'nun D-925 yolu ile kesiştiği noktada başlayan projenin kuzeybatı yönünde devam edip Rize il sınırında sona erdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Projenin bittiği noktadan itibaren kuzey yönünde devam eden yol güzergahında Ovit Dağı Geçidi 14,4 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli ile geçilmekte, İkizdere-İyidere yolu ile Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşılmaktadır. Proje kapsamında, her biri çift tüpten oluşan 593 metrelik Özbağ-1 Tüneli, 332 metrelik Özbağ-2 Tüneli ve 516 metrelik Özlüce Tüneli olmak üzere toplam 1441 metre uzunluğunda 3 tünel ve 30 metre uzunluğunda Özbağ Köprüsü inşa edildi. Projeyle İspir'den Rize sınırına kadar uzanan kesimde dağlık arazi yapısı nedeniyle virajlarla geçilebilen, trafiğin yavaş ve ağır akışına imkan veren mevcut yolun yerine bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuldu. Rize-Erzurum hattından Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan mevcut yolun bölünmüş yol haline getirilmesiyle başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak."

2018 yılında Ovit Tüneli ile Ovit Dağı Geçidi'nin açılmasıyla Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır'ı birbirine bağlayan kuzey-güney aksının tünel konforunda geçildiği belirtilen açıklamada, kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay trafiğe kapalı olan Rize-İspir-Erzurum yolunun yıl boyunca trafiğe açık kalmasının da sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, hizmete sunulan İspir-Rize il sınırı yolu ile güzergahtaki ulaşım standardının artırıldığına işaret edilerek, "Karadeniz limanlarının Doğu Anadolu üzerinden Doğu ve Orta Doğu ülkelerine konforlu bağlantısı tesis edilmiştir. Projeyle daha önce 20 dakikada katedilen İspir-Rize il sınırı arasındaki 19,7 kilometrelik kesimin 10 dakikada geçilmesi sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.