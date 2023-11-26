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Ekonomi

Geri sayım başladı! Son 4 gün kaldı: Bunu yapmayan aracını satamayacak

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Araç sahipleri 30 Kasım'a kadar ödeme yapmazsa, aracını ne satabilecek ne de trafikten çekebilecek. Geri sayım sürerken belirlenen tarihte ödemenin yapılması gerekiyor.

26 Kasım 2023 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Son 4 gün kaldı: Bunu yapmayan aracını satamayacak
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Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı. Araç sahipleri 30 Kasım'a kadar ödeme yapmazsa aracını ne satabilecek ne de muayene ettirebilecek. Araçlar trafikten çekilemeyeceği gibi hurdaya da ayrılamayacak. Ödemelerinin son taksitlerinin bu ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI! SON 4 GÜN KALDI: BUNU YAPMAYAN ARACINI SATAMAYACAK

Araç sahiplerini ilgilendiren ödeme tarihi yaklaşıyor. 6 Şubat depremi sonrası getirilen Ek MTV ikinci taksit ödemesinde son gün 30 Kasım. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor. Vergi ödemeleri için süreç sürüyor. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.

SON 4 GÜN KALDI

Ek MTV ve emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım. Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak. Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltilmişti.

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