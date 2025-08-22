İSTANBUL 34°C / 24°C
Ekonomi

Geri sayım başladı... TOGG T10F yola çıkmaya hazırlanıyor

TOGG sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.' ifadelerine yer verildi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın dönemde satışa sunulacak sedan modeli T10F'nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerinin tamamlandığını açıkladı.

TOGG, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

