Türkiye ve İngiltere, serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellenmesine ilişkin verimli geçen iki tur müzakerenin ardından "yeni nesil ve kapsamlı bir anlaşma" hedefiyle kasımda müzakerelerin üçüncü turunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye ile İngiltere arasında 2021'de yürürlüğe giren STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin ikinci turu, 15-19 Eylül'de Londra'da başarıyla tamamlandı.

Bu turda, mal ticareti ve bağlantılı konularda, ticaret politikası, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması ele alınırken, özellikle tarım ürünlerinde karşılıklı yeni pazar açılımı, sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinde işbirliğinin genişletilmesi ve gümrük işlemlerinde hem geleneksel hem de dijital kanallarda kolaylaştırıcı adımların atılması için görüşmeler yapıldı.

- KAPSAMLI TEMASLARDA BULUNULDU

Bu toplantılarda, finansal hizmetler, telekomünikasyon, hukuk hizmetleri, deniz taşımacılığı, posta-kurye hizmetleri gibi alanlarda kapsamlı temaslarda bulunuldu, iki ülke arasında güvenli veri transferi odağında dijital ticaret faslı ile yatırımların korunması konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Böylece iki ülke, hizmet ticaretini ve yatırımları kolaylaştırmayı, hukuki öngörülebilirliği artırmayı ve dijital ticarette daha yakın entegrasyon sağlayarak ticaret maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Müzakerelerde ayrıca, ticari markalar, tasarımlar, patent ve coğrafi işaretler gibi fikri mülkiyet hakları, idari ve kurumsal hükümler, iyi düzenleyici uygulamalar, iş gücü ve çevre gibi yatay kurallar da görüşüldü.

Bu çerçevede STA'nın işleyişinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik "Anlaşmazlıkların Halli" faslı da gündeme alındı.

- MÜZAKERELERDE OLUMLU SEYİR

İngiltere Ticaret Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre de müzakerelerin ikinci turu verimli geçti ve dijital ticaret, finansal ve profesyonel iş hizmetleri ile yatırım da dahil olmak üzere birçok alanda olumlu ilerleme kaydedildi.

Müzakerelerin bu turunda her iki taraf da işbirliği alanlarını değerlendirmeye devam ederken, uluslararası taahhütlerin yeniden teyidi ve belirlenen ortak öncelikler üzerine çalışmalar sürdürüldü.

Müzakerelerin, STA'yı yeni nesil ve kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürme hedefiyle Kasım 2025'te yapılacak üçüncü turla devam etmesi planlanıyor.

- İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ TİCARET

İngiltere, Türkiye ile daha güçlü bir ticaret ilişkisinin ülke istihdamı ve refahına katkı sağlayacağını öngörürken, İngiltere pazarı da 69 milyonluk nüfusu ve güçlü tüketici talebiyle Türkiye için stratejik önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi geçen yıl 22 milyar dolara ulaşırken, İngiltere Türkiye'nin en büyük 7'nci ticaret ortağı oldu. İngiltere 8 milyar dolarla Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülke olarak öne çıkıyor.

İngiltere Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise Türkiye, İngiltere'nin en büyük 16'ncı ticaret ortağı konumunda bulunurken, Türkiye ile ticaret 2020'de İngiltere genelinde yaklaşık 57 bin 100 kişilik istihdama doğrudan katkı sağladı.