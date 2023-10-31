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Ekonomi

Geri sayım başladı! Türkiye'nin mega projesinde kritik aşamaya geçiliyor

Dünyanın beşinci en yüksek, Türkiye'nin ise birinci yüksek mega projesi Yusufeli Barajı'nda geri sayım başladı. Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nda önemli bir aşamaya geçilecek.

IHA31 Ekim 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Türkiye'nin mega projesinde kritik aşamaya geçiliyor
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Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajında test çalışmaları başarıyla sonuçlanırken, yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN MEGA PROJESİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Su tutma işlemine başlamasıyla birlikte baraj gölünde depolanan su miktarı yükselmeye devam ederken, yıl sonu öncesi elektrik üretmesi planlanan barajda, test çalışmalarında sona gelindi.

YILLIK EKONOMİYE 4,1 MİLYARLIK KATKI BEKLENİYOR

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

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