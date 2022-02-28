Geri sayım heyecanı başladı! 'Boğazın gerdanlığı' hem ulaşıma hem ekonomiye kaldıraç olacak

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:08

Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa kesiminde yer alan Gelibolu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan köprü ile otoyol projesinin açılışı için gün sayıyor.

Asya kulesinin bulunduğu Lapseki, inşa çalışmalarının sürdüğü 5 yıl boyunca cazibe merkezi haline gelirken, ekonomik olarak da gelişme kaydetti. İlçe sakinleri, "boğazın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprü ve otoyolun açılışıyla bu ivmenin katlanarak artmasını bekliyor.

- FERİBOT KUYRUKLARINI BİTİRECEK

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine, açılışa sayılı günler kala büyük bir heyecan içinde olduklarını anlattı.

Köprünün yıllardır özlenen, konuşulan, sonunda gerçek olan bir yapı olarak tamamlandığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşallah 18 Mart tarihinde hep birlikte üzerinden geçeceğiz ve köprü açılmış olacak. Bu köprünün bölgeye, ilçemize çok büyük desteği, faydası var. Başta ekonomik olarak faydası var. Bunun yanında Lapseki'yi, bölgeyi daha tanınır hale getirdi. Lapseki'yi İstanbul açısından baktığımızda daha ulaşılabilir bir hale getirdi. Bu bölge meyve deposu. Buranın ekonomisiyle ilgili meyveciliğin çok büyük bir önemi var. Bu meyvelerin İstanbul pazarına daha kolay ulaşması açısından gerçekten bizim için çok değerli ve çok önemli bir proje. Elbette ki iki ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olması nedeniyle de bu yatırımın bölgemizde olması tüm bölgeye özel bir destek sağlamış oldu. Biz bölgenin insanı olarak, Lapseki'nin vatandaşı olarak, Lapseki Belediye Başkanı olarak bu köprünün buraya yapılmasından son derece mutluyuz ve memnunuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize, özellikle emeği geçen herkese bu konuyla ilgili teşekkür ederiz."

Yılmaz, feribot sırasında bekleme ve deniz yoluyla karşıya geçme süresinin en iyi şartlarda 1-1,5 saat sürdüğünü vurguladı.

Köprünün bu konuda getireceği kolaylığa işaret eden Yılmaz, "5-6 dakikada rahatlıkla Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya veya Lapseki'den Gelibolu'ya, Gelibolu'dan Lapseki'ye geçebiliyorsunuz. Bu, insanlar için çok önemli. Artık zaman çok değerli. Yaz dönemlerinde, bayramlarda veya hava şartlarının kötü olduğu dönemlerde kuyruklar oluşuyordu. Lapseki için de bu kötü bir görüntüydü. İlçeyi zor durumda bırakıyordu. Bunların hepsi ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

- "KÖPRÜ BURAYA BİR RENK KATTI"

İlçede teknoloji ürünleri satışı yapan Cuma Doğan ise köprünün temelinin atıldığı günden bu yana Lapseki'nin gelişme gösterdiğini belirtti.

Bunun ekonomik olarak en net şekilde esnaf tarafından hissedildiğini aktaran Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köprümüz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Ben 25 yıldır burada esnafım. Köprü konusundan önce Lapseki, sahil kenarı olmasına rağmen kendi halinde bir ilçeydi. Esnaf da kendimizi idare edecek işler yaparak geçiniyorduk. Köprünün temelinin atılmasıyla ilçemize önemli bir hareket geldi, rağbet arttı. Yerli halkımız da para kazandı. Yabancılar, şehir dışından gelenler çok fazla. İnşallah bu hareketlilik devam eder. Biz şu anda açılış gününü bekliyoruz. Ulaşımın hızlı olması, hepimizin işlerinin hız kazanması demek. En kısa sürede köprüden karşı kıtaya geçmeyi de bekliyoruz."

Fırıncılık yapan Serpil Danacıoğlu, "Her şey çok güzel. Köprü buraya bir renk kattı diyebilirim. Bunun daha da ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.

Hüseyin Cesur ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Köprünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Cesur, "Böyle bir güzellik olamaz." ifadesini kullandı.