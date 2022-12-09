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Ekonomi

Getir, Gorillas'ın tamamını satın aldı

Getir, Almanya Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Getir, Gorillas'ın tamamını satın aldı
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Getir'den yapılan açıklamada, şirketin Gorillas'ı satın alma hamlesiyle hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altının çizildiği bildirildi.

Getir'in 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin bu yıl Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacornu olduğu da anımsatıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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