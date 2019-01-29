GİB MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemi (2019 MTV hesaplama, son ödeme günü ne zaman?)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç ödemesi için son günlere yaklaşıyoruz. Milyonlarca sürücü araçların vergi ödemesi için internet üzerinden "MTV'nin ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman, ücretleri ne kadar, kredi kartı ile MTV borç ödeme nasıl yapılır," sorularına yanıtları merak konusu oldu. İnternet bir çok şekilde ödeyebileceğiniz MTV için borç sorgulama ve borç ödeme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2019 yılı MTV ödemelerinin ilk taksit tarihi ve detayları

MTV ödemesi için son 3 gün kaldı! GİB MTV borcu sorgulama işleminin ardından taşıt sahipleri, araçlarının ilk ve ikinci taksitlerini toplu olarak da ödeyebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi sona eriyor. MTV ödemeleri 2019 hesaplama GİB MTV ödeme borç sorgulama ve kredi kartı taksit işlemleri araştırılan konular arasında. İnternet üzerinden MTV borç ödemeleri için son gün ne zaman, 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır MTV borç sorgulama ve hesaplama nasıl yapılır sorgulamaları devam ediyor.

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?



MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona erecek. İlk taksit ödemeleri bu 3 gün içerisinde gerçekleşecek. Araç sahipleri, 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemelerinin ilk taksiti için çok az bir zaman kaldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemek için süre kısalıyor. 31 Ocak 2019 tarihine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Bazı bankalar MTV ödemeleri için taksit kampanyası düzenledi.

Türkiye'de otomobil sahiplerinin ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son 3 güne girildi. Araç yaşı, motor hacmi ve fiyatına göre belirlenen MTV için ilk taksit son ödeme günü 31 Ocak 2019.



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemesi internet vergi dairesi, vergi daireleri, PTT şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor.



Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde hem bankaların kredi kartlarına uyguladığı taksit avantajı ortadan kalkıyor hem de faiz işleme giriyor.

MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME



MTV borç sorgulaması ve ödemesi için birçok yol bulunuyor.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ



Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı



1-3 Yaş (TL): 861



4-6 Yaş (TL): 600



7-11 Yaş (TL): 336



12-15 Yaş (TL): 255



16 ve üzeri yaş (TL) : 90



Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc



1-3 Yaş (TL): 1500



4-6 Yaş (TL): 1124



7-11 Yaş (TL): 653



12-15 Yaş (TL): 461



16 ve üzeri yaş (TL) : 177



Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc



1-3 Yaş (TL): 2647



4-6 Yaş (TL): 2069



7-11 Yaş (TL): 1218



12-15 Yaş (TL): 743



16 ve üzeri yaş (TL) : 289



Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc



1-3 Yaş (TL): 4170



4-6 Yaş (TL): 3212



7-11 Yaş (TL): 1888



12-15 Yaş (TL): 1124



16 ve üzeri yaş (TL) : 444



Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc



1-3 Yaş (TL): 4170



4-6 Yaş (TL): 3212



7-11 Yaş (TL): 1888



12-15 Yaş (TL): 1124



16 ve üzeri yaş (TL) : 444

NE KADAR MTV ÖDENECEK?



MTV yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme söz konusu olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 silindir hacminin altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı. 2019 yılında 861 liraya yükselecek. Aynı otomobilin değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan 947 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 34 liraya yükselecek. 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1301-1.600 aralığında olan bir otomobilin vergisi değeri 40 bin liranın altındaysa bin 294 liradan bin 500 liraya, değeri 40 bin-70 bin lira arasındaysa bin 423 liradan bin 650 liraya, değeri 70 bin liranın üstündeyse de bin 553 liradan bin 800 liraya çıkacak. Eğer otomobil 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmişse 1.300 silindir hacminin altındaki otomobilin vergisi 743 liradan 861 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmi için bin 294 liradan bin 500 liraya yükselecek. 4-6 yaş aralığında olan 1.300 silindir hacminin altındaki bir otomobilin vergisi 518 liradan 600 liraya çıkacak.



Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.



Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi.





Daha Önce Açıklanan Zamlı %15.9'luk 2019 MTV Araç Vergisi – 2019 yılında ödenecek olan morotlu taşıtlar vergisi;



1-3 yaş arası 0-1300 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 743 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 919.31 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 861,14 TL

1-3 yaş arası 1301-1600 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 1294 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 1601,06 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 1499,75 TL

1-3 yaş arası 1601-1800 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 2284 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 2825,99 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 2647,16 TL

1-3 yaş arası 1801-2000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 3598 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 4451,80 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE =4170,09TL

1-3 yaş arası 2001-2500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 5396 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 6676,47 TL oldu.v15,9'luk Orana GÖRE = 6253,96 TL

1-3 yaş arası 2501-3000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 7524 TL iken,%23.73'lük zam ile toplamda 9309,44 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 8720,17 TL

1-3 yaş arası 3001-3500 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 11458 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 14176,98 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 13279,82 TL

1-3 yaş arası 3501-4000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 18014 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 22288,72 TL oldu. 15,9'luk Orana GÖRE = 20878,23 TL

1-3 yaş arası 4001-25000 cc, ilk tescil tarihi 01-01-2018'den önce olan otomobil tipli araçların vergisi 29483 TL iken, %23.73'lük zam ile toplamda 36479,31 TL oldu.15,9'luk Orana GÖRE = 34170,80 TL





Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nedir?



MTV, Karayolları Trafik Kanununa istinaden trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlar bu vergiyle mükelleftir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı alındıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Nereye Yatırılır?



Kredi kartın ile internet vergi dairesine ödeme yapabilirsin. Ayrıca müşterisi olduğun bankanın internet şubesinde motorlu taşıtlar vergisi ödeme menüsünden ödeme yapabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?



Her yıl ödenen bu vergi 2 parçada ve 2 vadede ödeyebilirsin. İlk taksidi 31 Ocak tarihine, ikinci taksidini de 31 Temmuz tarihine kadar ödemelisin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Gecikme Cezası



İlk taksidini ödemediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki vergi borcun tahsil edilir. Eğer hiçbir ödeme yapmamışsan, ilk olarak adresine gönderilen mektupla uyarılırsın, halen ödemediysen Maliye Bakanlığı banka hesaplarına ya da aracına haciz koyarak tüm ödenmemiş vergileri tahsil edebilir.



Gecikme zammını da burada hesaplardım ama devletin sitesinden net olarak görebiliyorsun. Gecikme tutarları devletin sisteminde değişiklik gösterebildiği için seni internet vergi dairesineyönlendirerek en kesin sonucu görmeni isterim.



Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme linkine tıkladıktan sonra plaka, tc kimlik no, araç tescil tarihi bilgilerini girdikten sonra karşına çıkan ekranın üst kısmındaki bu butona tıklayarak gecikme faizlerini görebilirsin.





Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödenmezse Araç Bağlanır mı?





Yukarıdaki maddede dedik ya maliye bakanlığı hesaplarına haciz koyarak vergi borcunu tahsil edebilir diye, işte banka hesaplarında para yoksa ya da hesaptaki para vergi borcunu karşılamıyorsa, o zaman üzerine olan mallara haciz geleceği için aracın da bağlanabilir. Aracın ilk etapta bağlanır, eğer yine borcunu ödemezsen icra dairesi açık artırma ile aracını satıp borcu tahsil edebilir. Tabi bunlar ihtimal dahilinde olup kesinlikle olacak şeyler değil. Umarım bu şekilde zor duruma düşmezsin.



Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu Olan Aracın Satılması





Eğer elindeki aracı satmak istiyorsan yıllık verginin tamamını ödemelisin. Mesela Ocak ayında ilk taksidi ödedin diyelim, mart ayında da aracını satmak için alıcı ile anlaştın ve notere gittiğinde noterden şu cevabı alacaksın:

– Vergi borcu var satış işlemi yapılamaz.



Bu yüzden satılacak aracın yıllık vergisinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi internet vergi dairesine yapabilirsin. Ödeme yapmak için buraya tıklayabilirsin.



Motorlu Taşıtlar Vergisi neye göre hesaplanır?



Öncelikle aracın yaşına bakılır. Çünkü araç yaşlandıkça ödenecek vergi tutarı düşer. Diğer bakılan ise aracın cinsi otomobil ise motor silindir hacmi, minibüs ise sadece yaşına, panel van ise motor silindir hacmine, otobüs ise koltuk sayısına, kamyon ise azami toplam ağırlığına göre kanunda yer alan yönergelere göre hesaplanır.



Otomobillerde 2018 model ve üzeri araçların KDV ve MTV vergileri hariç taşıt fiyatına bakılıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında ödenmesi gereken MTV'nin araçlara göre dağılımı



OTOMOBİLLER



1300 CC ve altındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL



1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



MOTOSİKLETLER



100-250 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL



4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



651-1200 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL



OTOBÜS



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 585 TL



46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL



7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 1.306 TL