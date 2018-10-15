GİB Vergi borcu ödeme işlemi son dakika Vergi, borcu trafik cezası, KYK, SGK borcu ödeme işlemi son gün

GİB Vergi borcu ödeme işlemi son dakika Vergi, borcu trafik cezası, KYK eğitim borcu, SGK borçların ilk taksidi bugün saat kaça kadar ödeniyor? Vergi borcu ödemesi nasıl yapılacak? 15 Ekim Vergi daireleri saat kaça kadar açık olacak? Vergi borcu saat kaça kadar ödenebilecek? Vergi borcu ilk taksidi kredi kartı ile nasıl ödemeliyim? soruların yanıtları merak konusu oldu. Vergi borcu yapılandırma işlemi hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Ağustos ayında sona ermişti. Vergi borçlarını yapılandıranlar ilk taksitlerini ödemeye başladılar. Vergi borcu yapılandırma işlemi sonrası ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Vergi borcu ilk taksit son ödeme tarihi 1 Ekim 2018 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tarih 2 hafta ileriye atıldı. Yani bugün 15 Ekim Pazartesi vergi borcu ilk taksidinin son günü. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını bugün akşama kadar peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak. İşte GİB Vergi borcu ödeme işlemi son dakika işlemleri

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VERGİ BORSU İLK TAKSİDİ İÇİN SON GÜN



Vergi borcu yapılandırma işlemi sonrası ilk taksidin ödenmesi için belirlenen süre hatırlanacağı gibi 1 Ekim olarak belirlenmişti. Ancak tarih, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 hafta ötelendi. Yani vergi borcu ilk taksidi bugün ödenecek.Vergi daireleri saat 17.30'da kapanacağı için son ödeme saati de saat 17.30...

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) vergi borcu sorgulama ve ödemesi nasıl yapılır? Vergi borcu sorgulama işlemini vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden ve ya e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre 15 Ekim Pazar günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir.

Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.



PEŞİN ÖDEME HALİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK



Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim'e kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.



Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.





Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.



Ancak, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.



"ÖDEME YAPMAYI UNUTANLAR İÇİN SON FIRSAT"



Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenleme kapsamında 550 bin civarında başvuru aldıklarını ve şimdiye kadar 8 milyar lirayı aşan tutarın yapılandırıldığını bildirdi. 15 Ekim'in, yapılandırmadan yararlanan ancak ödeme yapamayan, ödeme yapmayı unutan mükellefleri için son fırsat olduğunu vurgulayan Karayılan, şunları kaydetti:



"Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden banka kartı / kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara naklen veya çekle ödenebilecek."

