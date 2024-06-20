İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6543
  • EURO
    35,1325
  • ALTIN
    2450.85
  • BIST100
    10638.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gıda denetimlerinde 39 milyon 629 bin TL para cezası uygulandı
Ekonomi

Gıda denetimlerinde 39 milyon 629 bin TL para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '1 Haziran'dan bugüne kadar 7 bin 500'den fazla personelimizle 56 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken, 3 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu' dedi.

DHA20 Haziran 2024 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Gıda denetimlerinde 39 milyon 629 bin TL para cezası uygulandı
ABONE OL

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için de çaba gösterdiklerini kaydeden Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda resmi kontrolü gerçekleştirdiklerini ve bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladıklarına dikkat çekti. Yumaklı, gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğünün altını çizerek, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesinden başlayarak 1 Haziran 2024'den bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, "Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/iş yerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı ile birlikte ekiplerin denetimlerini artırdığını, denetimlerde şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik hassasiyet gösterildiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, "Tüketicilerimiz gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayeti için Türkiye'nin her yerinden 'Alo 174 Gıda Hattı'na ya da '0501 174 0 174' numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilirler. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

  • İbrahim Yumaklı
  • gıda denetimi
  • para cezası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.