Gıdada fiyat istikrarı için yeni program

10 MİLYON TL’YE KADAR

Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarı için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini vurgulayan Albayrak, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi. Devlet bankalarının tarıma desteğinin yeni kredi paketiyle devam ettiği belirtilen infografikte, yatırım kredisinden faydalananların 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği vurgulandı. Paket kapsamında, yüzde 8.25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75’ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verileceği kaydedildi.