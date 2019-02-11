Gıdada fiyat istikrarı için yeni program
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirterek, “Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun” dedi. Albayrak, Twitter hesabından değerlendirmeler yaptı.
10 MİLYON TL’YE KADAR
Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarı için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini vurgulayan Albayrak, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi. Devlet bankalarının tarıma desteğinin yeni kredi paketiyle devam ettiği belirtilen infografikte, yatırım kredisinden faydalananların 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği vurgulandı. Paket kapsamında, yüzde 8.25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75’ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verileceği kaydedildi.
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