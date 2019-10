Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 618 firmanın 1.211 parti ürününde taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. 2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1.283 firma ve 2.816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı. Alkollü içecekten bala, et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili tağşiş ve taklit yapan firmalarla ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde de bulunuyor. Sitede yer alan listede teşhir edilen marka ve firmalar arasında orman kebabı ve köfteye domuz eti, kavurmaya at eti, siyah çaya gıda boyası ve peynire nişasta katanlar da var. Listede 6 firmanın ürünlerinde domuz eti, 18 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 27 üründe ise tek tırnaklı etine rastlandı.

BOYALI SİYAH ÇAY

Altınbaşak Çay’ın aynı markayla ürettiği siyah çayda gıda boyası tespit edilirken Akyürek Pazarlama’nın aynı adla ürettiği ayçiçek yağında başka tohum yağları tespit edildi. Bu yolu tercih eden çok sayıda firma da listede yer aldı. Kayseri’de bulunan ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd’nin Özdanacı markasıyla üretteği fermante dana sucukta kanatlı eti tespit edilirken yine Kayseri’den Başyazıcıoğlu Et’in aynı adla ürettiği beşli soyulmuş sosiste de kanatlı ete rastlandı. Üretilen ürünlerde çok sayıda domuz, at ve tek tırnaklı et karışımına da rastlandı. Yapılan tespitlerde Arslanbey Et ve Et Mamulleri’nin ürettiği kavurmada at eti bulunurken yapılan tespitlerde Kuşadası’nda faaliyet gösteren Almila Cafe’nin köfte harcında, Alaşehir’deki Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri’nin orman kebabında, Çorlu’daki En-Sel Gıda’nın kuru köftesinde ve Çayırova’daki Gurme Gıda’nın fermante sucuk ve salamında domuz eti tespit edildi.