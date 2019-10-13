Gıdada hile büyük! Kebapta domuz, kavurmada at eti
Bakanlık taklit ya da tağşiş yapan 618 firmanın 1.211 ürününü teşhir etti. 118 sayfalık listede teşhir edilen marka ve firmalar, orman kebabı ve köfteye domuz eti, kavurmaya at eti, siyah çaya gıda boyası katmış.
Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 618 firmanın 1.211 parti ürününde taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. 2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1.283 firma ve 2.816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı. Alkollü içecekten bala, et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili tağşiş ve taklit yapan firmalarla ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde de bulunuyor. Sitede yer alan listede teşhir edilen marka ve firmalar arasında orman kebabı ve köfteye domuz eti, kavurmaya at eti, siyah çaya gıda boyası ve peynire nişasta katanlar da var. Listede 6 firmanın ürünlerinde domuz eti, 18 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 27 üründe ise tek tırnaklı etine rastlandı.
BOYALI SİYAH ÇAY
Altınbaşak Çay’ın aynı markayla ürettiği siyah çayda gıda boyası tespit edilirken Akyürek Pazarlama’nın aynı adla ürettiği ayçiçek yağında başka tohum yağları tespit edildi. Bu yolu tercih eden çok sayıda firma da listede yer aldı. Kayseri’de bulunan ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd’nin Özdanacı markasıyla üretteği fermante dana sucukta kanatlı eti tespit edilirken yine Kayseri’den Başyazıcıoğlu Et’in aynı adla ürettiği beşli soyulmuş sosiste de kanatlı ete rastlandı. Üretilen ürünlerde çok sayıda domuz, at ve tek tırnaklı et karışımına da rastlandı. Yapılan tespitlerde Arslanbey Et ve Et Mamulleri’nin ürettiği kavurmada at eti bulunurken yapılan tespitlerde Kuşadası’nda faaliyet gösteren Almila Cafe’nin köfte harcında, Alaşehir’deki Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri’nin orman kebabında, Çorlu’daki En-Sel Gıda’nın kuru köftesinde ve Çayırova’daki Gurme Gıda’nın fermante sucuk ve salamında domuz eti tespit edildi.
118 sayfalık liste ile teşhir edildiler
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapılan ürünleri belirleyerek internet sitesinden de duyuruyor. Bakanlık yayınladağı 118 sayfalık bu listede, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgilerini tek tek paylaştı. Bakanlıktan bu konuda yapılan açıklamada “Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda üretim aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir” denildi.
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