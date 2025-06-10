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Ekonomi

Gıdada yeni dönem: Karekod zorunluluğu geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla satış ve toplu tüketim yerlerinde karekod uygulamasını 28 Temmuz'dan itibaren mecburi hale getirdi. Amaç; denetim kolaylığı ve tüketici bilgilendirmesi.

İHA10 Haziran 2025 Salı 15:11 - Güncelleme:
Gıdada yeni dönem: Karekod zorunluluğu geliyor
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Ülke genelindeki gıda işletmelerinde karekod uygulaması artık mecburi hale getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla 29 Mayıs 2025 tarihinde Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları yayımlandı. Bu usul ve esaslara göre toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren gıda işletmelerinde 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren "Karekod Uygulaması" mecburi hale getirildi.

Konuya ilgili açıklamada, "Bakanlığımızca her bir işletmeye özel olarak hazırlanan karekodu https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur adresi İşletme Karekod sekmesinden oluşturulur.

Tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerine gıda işletmesi karekodunun tüketicinin göreceği yerde bulundurulması mecburidir. Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabilecektir." denildi.

  • Karekod uygulaması
  • Karekod
  • gıda işletmeleri

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