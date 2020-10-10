GİGDER'den Suudi Arabistan ile ihracat açıklaması

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:50

Kutuplaştırılmaya çalışılan dünyada, örnek gösterilen ülke kardeşliği iki ülke vatandaşlarının çabasıyla sürdürülmektedir. Kıskanılan kardeşlik, ticari ve ekonomik ilişkilerimize zarar verme çabalarına meydan vermektedir.

Türkiye, tüm insanlığın olduğu gibi dost ve kardeş Suudi halkı için de en güvenli ülkedir. Türkiye vatandaşları olarak da, Suudi Arabistan'ın bizim için ayrı bir yeri vardır. Bu güven, işbirliği ve kardeşliği devam ettirmek için güvenilir iki liman arasındaki ticarete de yansımıştır.

Gayrimenkul sektörümüzde en önemli misafirlerimizden biri, Suudi Arabistan vatandaşlarıdır. Son yıllarda Türkiye'den gayrimenkul alımında hep ilk 3 arasında yer alarak Suudi kardeşlerimiz ülkemizi kendi evi gibi görmektedirler. Ancak, son günlerde Türkiye'yi ikinci evi gören Suudi kardeşlerimizden para transferinde engellemeler yaşadıkları konusunda çok ciddi uyarılar alıyoruz.

Kendi evi gibi görerek bir gayrimenkul sahibi olmak isteyen, hazırlık yapan, planlayan ve arzulayan Suudi Arabistan vatandaşı kardeşlerimiz son zamanlarda giderek ölçüsü artan bazı engellemelere maruz kalmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik dostlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyorken Türkiye menşeli ürünlerin de benzer engellemelerle karşılaştığını öğrenmek her bir Türkiye vatandaşı gibi bizleri de üzmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, uluslararası yatırımı en doğru yapanlardan olan Suud vatandaşlarının en güvenli ve kazançlı limanı Türkiye'dir. Sağlıklı ve sürdürülebilir karşılıklı yatırımlar hem Türkiye'nin, hem de Suudi Arabistan'ın finansal istikrarı için vazgeçilmezdir.

Türkiye - Suudi Arabistan kardeşliği nedeniyle ilişkiler karşılıklı diyalog ve işbirliği ile dünden daha iyi olacağına inanıyoruz. GİGDER - Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği olarak, muhataplarımız nezdinde tüm açıklığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Birliktelikte iki büyük ülkenin ancak birbirlerine güç verdiği gerçeğinden hareketle, hızla normale dönüşeceğine inanıyoruz.