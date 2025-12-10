TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, herkesi Take Off İstanbul Girişim Zirvesi'ne davet etti.

Genç girişimcilerin projelerini uluslararası arenaya taşıyan bu yolculuğun önemine dikkat çeken Bayraktar, TEKNOFEST'te temelleri atılan binlerce takımın bugün şirketleşme ve küresel rekabete açılma aşamasına geldiğini vurguladı.

Take Off'un bu dönüşümde kritik bir rol oynadığının altını çizen Bayraktar, etkinliğin Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen girişimleri, 40 farklı ülkeden yatırımcı ve teknoloji liderleriyle buluşturduğunu belirtti. Tüm girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji paydaşlarını İstanbul'da bir araya gelmeye çağıran Bayraktar, "Ülkemizin ve bölgemizin teknoloji hedeflerini hep birlikte daha ileriye taşıyalım, buradan yükselen girişimleri tüm dünyaya duyuralım" mesajını verdi.

Take Off İstanbul Girişim Zirvesi, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde teknoloji ve inovasyon dünyasını bir araya getirecek.