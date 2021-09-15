Girişimcilikte vites büyütüyoruz! ''Türkiye ile işbirliğini geliştireceğiz''

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:51

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde yapılacak çalışmalarla yetkin insan gücünün artırılmasına yönelik tecrübe paylaşımı programları organize edilmesi, startupların ve fonların bir araya getirilmesi, genel anlamda iki ülke arası startup ve girişimcilik ekosistemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik iş birliği yapılması planlanıyor.

Kore KOBİ ve Startup Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan KISED, ülkede startupları desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunarak ulusal ekonomiye katkıda bulunma amaçlı faaliyet gösteriyor.

- "KORELİ STARTUP VE YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleşen törende Büyükelçi Ersin Erçin'in tebrik mesajı yayımlandı. Erçin, imzalanan mutabakat anlaşmasının iki ülke arası yatırımlar ve startuplar anlamında iş birliğini artıracağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Türk girişimcilik ekosisteminin, uluslararası pazarlarda gösterdiği başarılara bağlı olarak son bir yılda toplam 4 unicorn çıkardığını belirterek, "Bu firmalarımızın ürün ve hizmetleri global pazarda rekabetçi olduklarını kanıtladılar. Yapılacak iş birlikleri sonucu global pazarlara beraber girmek anlamında Koreli startup ve yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE, STARTUPLARIN GLOBAL PAZARLARA GİRİŞLERİNİ SAĞLAYAN BİR KÖPRÜ"

KISED Başkanı Yong Moon Kim ise Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu bağlayan bir merkez olmasının yanı sıra startup ekosisteminin hızla büyüdüğü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, startupların global pazarlara girişlerini sağlayan bir köprü. Bu yönde destek ve iş birliğine daha aktif bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki kurum, daha önce TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Take-off Startup Zirvesi'nin tanıtımı ve Kore'den katılım sağlanması, KISED'in K-startup Global Tecrübe Paylaşımı ve K-startup Global Matching Week programlarına Türkiye'den katılım sağlanması gibi organizasyonlarda karşılıklı iş birliğinde bulunmuştu.