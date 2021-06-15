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Ekonomi

Girmediği ev yok: Ekonomiye 30 milyon TL'lik katkı

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) ıhlamurun yıllık olarak orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke ekonomisine ise, yaklaşık 30 milyon TL katkı sunduğu bildirildi.

DHA15 Haziran 2021 Salı 14:08 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 14:08
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OGM'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen ıhlamurun, ekonomik açıdan da önemli bir kazanç sağladığı belirtildi.

Açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olan ıhlamurun yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğü, 2021 yılında ürettiği 950 bin ıhlamur fidanının 750 bininin toprakla buluştuğu ifade edilerek, "Özellikle kış mevsiminde girmediği evin olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun'da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Bursa Karacabey, ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor. Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2020 yılı sonu itibariyle 22 bin hektar alanda 385 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, ABD, Polonya başta olmak üzere 39 farklı ülkeye 167 ton ıhlamur ihracatına karşılık 1 milyon 470 bin 261 dolar döviz girdisi sağlandı. Ihlamurun 2020 yılı itibariyle orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke ekonomisine ise yaklaşık 30 milyon TL'lik katkı sundu" denildi.

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