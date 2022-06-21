Gittigidiyor kapanıyor mu? 20 yılı aşkın faliyet sürdüren e-ticaret sitesi GittiGidiyor, e-ticaret pazarından çekiliyor. GittiGidiyor, 2011 yılında ABD merkezli online pazar yeri eBay tarafından satın alınmıştı. eBay, şirketin operasyonlarının durdurulacağını açıkladı. Peki GittiGidiyor neden kapanıyor?

GİTTİGİDİYOR KAPANIYOR MU?

ABD'li e-ticaret devi eBay, Türkiye'deki iştiraki Gittigidiyor'u kapatacağını duyurdu. 20 bin satıcı ve 35 milyon kayıtlı kullanıcının bulunduğu GittiGidiyor'da satış ve ticaret başta olmak üzere tün faliyetler durdurulacak.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Gittigidiyor'u satın alan eBay konuyla ilgili olarak, piyasadaki rekabetçi dinamikler sebebiyle bu zor ama stratejik kararın alındığını belirtti.

Amerikalı eBay bünyesindeki sitenin bir süre satılması için uğraşıldığı sonra kapatılma kararı verildiği öğrenildi.

Platformun kapanma sürecinde kullanıcılar ile yakın bir şekilde çalışacağını da paylaşan eBay, kısa zaman içinde platformun kullanıcılarına geçiş süreci ile ilgili daha detaylı bilgiler ileteceklerini de duyurdu.

Gittigidiyor, kapanma süreci hakkında şu duyuruyu yayımladı;

"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ve bugün veda zamanı...

eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.

18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."