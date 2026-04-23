İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9293
  • EURO
    52,6478
  • ALTIN
    6835.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
Gizli hazine gün yüzüne çıktı! 15,9 milyon tonluk dev rezerv için düğmeye basıldı

Norveç'te hükümet, Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementlerini barındıran Fen sahasının planlama yetkisini devraldığını bildirdi. Yerel medyadaki haberlerde, 15,9 milyon tonluk rezerve sahip Fen yatağının 2031 sonunda üretime başlamasının beklendiği belirtildi.

23 Nisan 2026 Perşembe 15:23
ABONE OL

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, son verilere göre Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementlerini barındıran saha olduğu açıklanan Fen'e ilişkin basına açıklama yaptı.

Myrseth, Fen'in, planlama yetkisinin bağlı bulunduğu Nome Belediyesinden hükümete devredildiğini kaydetti.

Başbakan Jonas Gahr Store da devir kararının önemli olduğunu belirtti.

Store, "Fen yatağı, Norveç ve Avrupa'nın tedarik güvenliği ve rekabet gücü için büyük önem taşıyabilir. Saha, Avrupa'daki en büyük belgelenmiş nadir toprak elementleri yatağına sahip. Gelecekte kritik minerallere erişimi sağlamak için, hem Norveç'te hem de güvenlik alanında işbirliği yaptığımız diğer ülkelerde üretimi artırmak önemli." ifadesini kullandı.

Norveç'te yayın yapan NRK kanalının haberinde, Fen sahasının teknoloji ve savunma alanları açısından önemli olan nadir toprak elementlerini barındırdığı kaydedilerek hükümetin sahayı daha hızlı ilerleme ve fonlama sağlanması amacıyla devraldığı aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlerde, 15,9 milyon tonluk rezerve sahip Fen yatağının 2031 sonunda üretime başlamasının beklendiği belirtildi.

  • norveç
  • rezerv
  • nadir toprak elementi
  • üretim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.