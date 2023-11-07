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Ekonomi

Gökdoğan, Bozdoğan ve Kuzgun müjdesi! Tarih belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sunumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek.' dedi.

7 Kasım 2023 Salı 11:28 - Güncelleme:
Gökdoğan, Bozdoğan ve Kuzgun müjdesi! Tarih belli oldu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçe ve kesin hesabı, Kalkınma Ajansları Denetim Raporu (Ahiler, Batı Akdeniz, Bursa Eskişehir, Bilecik, Dicle, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu) ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik.

* Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz.

* Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz.

* Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız.

* 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024'te ülkemize kuracağız

* Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek

* Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık.

* (KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600'ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık.

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