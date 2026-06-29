Gökyüzündeki başarı tescillendi! Pegasus, hizmet ihracatında zirveye uçtu

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Pegasus'un ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.
Uluslararası uçuş ağıyla Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkı sağlayan Pegasus, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer oluşturmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi sürdürüyor