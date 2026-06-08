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Ekonomi

Gökyüzündeki yükseliş sürüyor! Küresel havacılığa Türkiye damgası

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, Türkiye'nin küresel havacılık sektöründeki yükselişine dikkat çekti. Alawadhi, Türk hava yolu şirketlerinin verdiği yüksek sayıdaki uçak siparişlerinin gelecekte daha büyük bir kapasiteye işaret ettiğini belirterek, 'Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil' dedi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Gökyüzündeki yükseliş sürüyor! Küresel havacılığa Türkiye damgası
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektörünü çok iyi anlayan ve sektörün ihtiyaçlarını başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin sivil havacılık alanında önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Alawadhi, "Türkiye, havalimanı altyapısı, hava yolu işletmeciliği ve sektör yönetimi açısından güçlü bir performans sergiliyor." diye konuştu.

Alawadhi, Türk hava yolu şirketlerinin IATA'nın aktif üyeleri arasında bulunduğunu, bu şirketlerin birliğin çok sayıda komite ve çalışma grubunda görev aldığını dile getirdi.

Türkiye ile yakın iletişim içinde olduklarını vurgulayan Alawadhi, "Türkiye ile Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeden daha yoğun temas yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

- "(TÜRKİYE'NİN) KÜRESEL HAVACILIK AĞINDAKİ ROLÜ GİDEREK ARTIYOR"

Kamil Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektöründe uzun yıllardır pozitif büyüme sergilediğini belirterek, ülkedeki hava yolu şirketlerinin verdiği büyük ölçekli uçak siparişlerinin geleceğe yönelik büyüme beklentilerini yansıttığını söyledi.

Alawadhi, "Türkiye'nin uçak siparişleri oldukça yüksek seviyede. Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil. Türk havacılık sektörünün önümüzdeki dönemde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası hava taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Alawadhi, ülkenin coğrafi konumu, güçlü taşıyıcıları ve modern havalimanları sayesinde küresel havacılık ağındaki rolünü giderek artırdığını sözlerine ekledi.

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