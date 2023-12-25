Gökyüzünün lideri Türkiye'ye dev proje! 24'e konuşan Bakan Uraloğlu: Kapasite 2 kat artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılışa katılacak. Havalimanının, yapımı tamamlanan ikinci pisti hizmete girecek. 3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Piste geniş gövdeli uçaklar da inebilecek.

"EN AZ 2 KAT BİR KAPASİTE ARTIRIMI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.



Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki havaalanlarımız 720 bin vatandaşımızın güvenli ve konforlu bir şekilde tahliyesine vesile olmuştur" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Operasyonların daha sağlıklı yönetilebilmesi için yeni yaptığımız pisti iniş için kullanacağız. Mevcut pistimizi de kalkış pisti olarak kullanacağız ve en az 2 kat bir kapasite artırımı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.