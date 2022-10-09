Gonzalez: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye

Santo Domingo Özerk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Büyükelçi Luis Gonzalez, "NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, (Rusya-Ukrayna arasındaki) sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştu. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır." dedi.

Geçmişte Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında İkili Siyasi İşler Asya Genel Müdürlüğü de yapmış ve büyükelçilik unvanına sahip Gonzalez, bir konferans için geldiği Ankara'da AA muhabirinin Türkiye-Latin Amerika ilişkileri hakkındaki sorularını cevapladı.

Kendisinin "dünya vatandaşı" olduğunu ifade eden Gonzalez, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanı olduğunu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan Santo Domingo Özerk Üniversitesini (UASD) temsilen burada bulunduğunu söyledi.

Gonzalez, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu tarafından Türkiye-Latin Amerika ilişkilerine dair bir konferans vermek üzere buraya davet edildiğini belirterek Türkiye'nin Latin Amerika kıtasına olan ilgisine değindi.

Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerine özellikle 2006'dan itibaren özel bir ilgi gösterdiğini, büyükelçilik sayısını artırdığını anlatan Gonzalez, bu ilginin 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi ziyaretiyle daha belirgin olduğunu söyledi.

Gonzalez, Dominik Cumhuriyeti'ne de 2013'te ilk kez Türkiye'den büyükelçi atandığını, böylece ikili ilişkilerin ivme kazandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın zamanda Latin Amerika bölgesini ziyaret ederek çeşitli iş birliği alanlarına işaret ettiğini vurgulayan Gonzalez, bunun ikili ilişkiler için önemli olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin son dönemdeki dış politika adımlarını değerlendiren Gonzalez, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve ADF vesilesiyle Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirme konusundaki rolüne ilişkin şunları söyledi:

"NATO'nun bir parçası olduğu düşünüldüğünde Türkiye, sorunun çözümünde ısrar ederek sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalışma konusunda bir denge mesajı verebilen birkaç ülkeden biri, hatta belki de tek ülke olmuştur. Bunun örneği de bu yıl Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın iki dışişleri bakanını bir araya getirmeyi başarmasıdır."

Gonzalez, Türkiye'nin son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasındaki arabulucu rolünün, tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için bir anlaşmaya da vesile olduğunu belirterek "çatışmaları diplomatik yoldan barışçıl bir şekilde çözmeye çalışan" bu özel pozisyonun Türkiye'ye özel bir statü verdiğini ve bunda ısrar etmesi gerektiğini vurguladı.

- SADECE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE YÖNELİK FORUM ÖNERİSİ



Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin geliştirilmesinde mesafenin sorun olmadığının altını çizen Gonzalez, Türkiye'nin bölge ile ilişkileri artırma, ilişkileri güçlendirme yönünde atmış olduğu adımların bunun kanıtı olduğunu ifade etti.

Gonzalez, Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısının 17 olduğunu, El Salvador'un başkenti San Salvador'da da yeni bir Fahri Konsolosluk açıldığını dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti'nde ise Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Yeşim Kebapcıoğlu'nun ikili ilişkileri geliştirmek için çok çalıştığını kaydeden Gonzalez, "Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu tecrübesini kullanıp, sadece Latin Amerika ülkelerine yönelik, Türkiye'nin Latin Amerika'nın kaynaklarından ve Latin Amerika'nın da Türkiye'deki kaynaklardan nasıl yararlanabileceğine odaklanacak bir forum oluşturmaya çalışabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

- TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNİN LATİN AMERİKA'DAKİ ETKİSİ



Latin Amerika'da Türk dizi ve filmlerinin etkisinin sorulması üzerine Gonzalez, bunun, "kültürel diplomasi" ve "yumuşak güç" olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Gonzalez, "Latin Amerika'nın Türkiye'ye artan ilgisi ile Netflix dahil birçok kanaldan dizilerin bölgedeki varlığı arasında bir bağlantı görebiliyoruz." dedi.

Öte yandan Gonzalez, Latin Amerika'da Türkiye'ye turistik ilginin de arttığına dikkati çekti.

Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen Türkiye ve Osmanlı tarihi konulu konferansların da Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinde önemli bir unsur olduğuna işaret eden Gonzalez, kendisinin de Türkiye ile bağlantısının 2015'te LAMER tarafından bir konferansa Türkiye'ye davet edilmesiyle başladığını söyledi.

Gonzalez, "Türk diplomasisine hayranlığını" ifade ederek Türkiye'nin çatışmaları diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmeye çalışırken aynı zamanda kendi bölgesel çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.