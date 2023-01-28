Gonzalez: Türkiye'nin bizim bu ambargo ile mücadeledeki desteği çok önemli

DEİK'ten yapılan açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ve Küba arasındaki siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirterek, çeşitli nedenlerle ticari ilişkilerin sınırlı kaldığını vurguladı.

2022 yılında ticaret hacminin 51 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildiren Tuzcu, "Küba Cumhurbaşkanı Díaz-Canel'in Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlarımız tarafından açıklandığı üzere ticaret hacmimizi 200 milyon dolarıa çıkarmayı hedefliyoruz. Küba'ya uygulanan tek taraflı yaptırımlar nedeniyle başta finansal işlemler olmak üzere Küba ile ikili ticaretimiz ve karşılıklı yatırımlar alanlarında bazı zorluklar bulunduğunun da farkındayız.



Yaptırımların da etkisiyle maalesef ilişkilerimiz gerçek potansiyelinin altında kalmaktadır. Bugün öğleden sonra Sayın Bakan Yardımcısı ile birlikte Türkiye-Küba Teknik İzleme 5.Dönem Toplantısını gerçekleştireceğiz. Başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere ikili ilişkilerimizi birçok alanda gözden geçirecek ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birliklerini masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Küba'nın 2030 yılına kadar uygulamak üzere hazırladığı bir kalkınma planı olduğunu belirten Tuzcu, şunları kaydetti:

"Küba'nın 700'ün üzerinde projenin yer aldığı bir yatırım portföyü de var. Bugüne kadar özellikle sağlık ve ilaç alanında ilerlemeler kaydedildi. Bugün Küba lisansı ile Türkiye'de ilaç üreten bir firmamız vardır. Ayrıca, oldukça büyük ilaç firmalarımız da bu benzeri girişimlerde bulunmuş veya bulunmaktadır.



Karayipler'de başlıca ortaklarımızdan biri olan Küba ile iş birliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Şirketlere daha iyi bir iş ortamı oluşturmak amacıyla Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın sonuçlandırılması için hazırlanıyoruz. Türkiye ve Küba arasındaki iş birliğini tüm imkanları kullanarak desteklemeye devam edeceğiz. Her iki tarafta bu amaçla bir irade mevcuttur."

-4 YILDA 15 FARKLI ANLAŞMA



Küba Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Ana Teresita Gonzalez ise Türkiye Küba politik ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Ticari ilişkilerimizin de politik ilişkilerimiz gibi iyi olmasını umuyoruz. Bizim ziyaretimiz aynı zamanda 2022 Kasım ayında Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in Türkiye ziyaretinin devamı niteliğindedir.



Son 4 yılda 15 farklı anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalarla umuyoruz ki ilişkilerimiz güçlenecek. Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in Türkiye ziyareti esnasında gerçekleştirilen toplantıda, Küba'nın içinde olduğu ekonomik durumdan bahsedilmiştir. Bizim için, Türkiye'nin bizim bu ambargo ile mücadeledeki desteği çok önemli ve teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Küba'da daha fazla yatırımcı ve ihracatçı varlığının önemini vurgulayan Gonzalez, "Küba'da ticari girişimlerin ve yatırımların önünün açılması için bütün politikalarda esnemeye gidildi. Küba-Havana'da mart ayında İş İnsanları Forumu'nu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de orada olmalısınız ki somut adımları birlikte görelim. Türkiye ve Küba arasında 70 yıllık diplomatik ilişkiler söz konusu.



Ticari ilişkilerin de olumlu anlamda ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri katkılardan dolayı DEİK ve DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi'ne teşekkür ederim. Küba'nın Türkiye ile ticari ortaklığını sürdürme konusundaki çabasını ve Türkiye'nin Küba 2030 Sosyal Kalkınma Planına dahil olmasını istediğimizin altını çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.

DEİK Başkanı Nail Olpak da Küba ile yeni iş birliği alanlarının istişare edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Küba denilince sağlık ve biyomedikal sektörü akla geliyor. Yeni ortak projeler ile ikili ticari ilişkilerimizin daha büyük bir ivme ile atılım yapacağını düşünüyorum. Ayrıca, turizm, inşaat, tekstil ve gıda da hedef sektörlerimiz arasında yer alıyor. Dünyada kendisini kanıtlamış, tecrübeli müteahhitlerimiz de bu alanda beraber çalışmaya hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Leyla İlhan Pamukçu ise, "İşlenmemiş elmas gibi gördüğümüz Küba'nın Türk iş insanları tarafından işlenmesini sağlamak amacıyla İş Konseyimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2022 Eylül ayında Küba Turizm Bakanı Sayın Garsiya'nın ziyareti ile İş Konseyimizin hedefleri daha da güçlendi. Turizm, inşaat, tekstil ve gıda sektöründe çalışmalar başlatıldı. DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi olarak, bu yıl içinde Küba'ya bir İş Konseyi heyet ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.