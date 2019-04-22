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Google Türkiye, küçük işletmeleri ihracatçı yapacak

Google, küçük işletmelerin ihracat pazarlarına yönelmesi için çalışma başlattı. Google Partners Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Aydın, Google Türkiye olarak 2019 yılını ihracat ve dış pazarlara açılma yılı ilan ettiklerini belirterek, Türkiye’nin de dahil olduğu bir pilot uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

  • İHA
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Google Türkiye ve Destex Digital tarafından bu yıl 2’si düzenlenen Eğitim Sektöründe Dijital Davranışlar ve Fırsatlar Zirvesi’nde, eğitim sektörü başta olmak üzere işletmelerin dijital tanıtım ve tercihleri masaya yatırıldı. Zirveye 38 üniversite ve 100’den fazla kolej katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Google Partners Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Aydın, Google Türkiye olarak 2019 yılını ihracat ve dış pazarlara açılma yılı ilan ettiklerini belirterek, Türkiye’nin de dahil olduğu bir pilot uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.
 
Proje kapsamında küçük ve orta ölçekteki işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası pazarlara açılmalarına yardımcı olacak uygulamalar hazırladıklarını ifade eden Aydın, ''Örneğin bir firma Somali’ye oyuncak satmak istiyorsa bir tıkla o ülkede tüketim davranışları, pazar araştırmaları, rakip analizlerine ulaşabilecek. Türkiye’de başlattığımız Google Benim İşletmem, çok büyük ilgi gördü. Daha önce hiç adını duymadığınız firmalar işletmesine ücretsiz olarak Google’a taşıyarak milyonlarca kişiye ulaşma ve işlerini büyütme fırsatı buldu. Bu alanda çok güzel başarı hikayeleri elde ettik. Eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmalar Google ürünlerini kullanarak yurtdışından öğrenci çekebilir. Turizm, sağlık gibi sektörlerde Türkiye’de büyük potansiyeller var. Özellikle küçük işletmeler internet arama motoru için çok değerli. İnternet arama motoru  olarak öğrenen makineler, dijital asistanlar, sesli aramalar gibi alanlara yatırım yapıyoruz. Artık Google araçları programları ezberlemek yerine insan davranışlarını analiz edip düşünen yapıya doğru ilerliyor''şeklinde konuştu.
 
DİJİTAL TANITIM PAZARI 2.47 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
 
Zirvede konuşan Destex Digital Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Ünal da yaptığı konuşmada, Türkiye dijital reklam yatırımlarının 2018 yılında yüzde 14,2 artarak 2,47 Milyar TL’ye ulaştığı bilgisini vererek özellikle eğitim sektörü için dijital reklamcılığın öne çıkmaya başladığını ifade etti. Mobil, Oyun, Video reklamlarında artışlar yaşandığına dikkat çeken Ünal, ''Arama motoru reklamları 923 Milyon TL, sosyal medya reklamları 411 milyon TL ile pastadan büyük payı alıyor. Öğrenciler veya veliler okul seçerken, mutlaka google taraması yapıyor. Google reklamları büyük önem taşıyor. En basit ürünü satın alırken bile arama motorundan  fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Gündemi takip ederken gazete, internet ve sosyal medya ilk 3 önceliğimiz'' diye konuştu.
 

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