İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6788
  • EURO
    40,1333
  • ALTIN
    3575.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Google'dan 32 milyar dolarlık anlaşma

Google, New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'i satın almak üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.

AA18 Mart 2025 Salı 18:43 - Güncelleme:
Google'dan 32 milyar dolarlık anlaşma
ABONE OL

Google'dan yapılan açıklamada, Wiz'in 32 milyar dolar karşılığında tamamı nakit bir işlemle satın alınacağı, işlem tamamlandığında şirketin Google Cloud'a katılacağı aktarıldı.

Bu satın almanın Google Cloud'un gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut alanlarına yatırımını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Wiz'in siber güvenlik olaylarını önlemeye yardımcı olmak için kullanımı kolay bir güvenlik platformu sunduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, bulutta çalışan işletmeler ve devletlerin daha da güçlü güvenlik çözümleri ve bulut bilişim sağlayıcılarında daha fazla seçenek aradığına işaret ederek, Google Cloud ile Wiz'in birlikte, gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut kullanma becerisinde "gaza basacağını" kaydetti.

ORTAK VİZYON VURGUSU

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian da iki şirketin her büyüklük ve sektördeki kuruluş için siber güvenliği daha erişilebilir ve kullanımı daha basit hale getirme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını vurguladı.

Wiz Kurucu ortağı ve CEO'su Assaf Rappaport ise bu satın almanın ek kaynaklar ve derin yapay zeka uzmanlığı sağlayarak güvenliği geliştirme ve ihlalleri önleme misyonlarını destekleyeceğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.