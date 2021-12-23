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Ekonomi

Google'dan dolar manipülasyonu!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik program sonrası dolar düşüşe geçmişti. Söz konusu düşüşe ilişkin Google'da bugüne kadar 'dolar' araması yapıldığında anlık dolar bilgisini gösteren modül geçtiğimiz saatler içerisinde gösterilmemeye başlandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik program sonrası dolar düşüşe geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından düşüşünü sürdüren dolar kuru bugün 11,00 düzeyinde seyrediyor.

Geçtiğimiz saatler içerisinde Google'un arama kısmına 'dolar' yazıldığında çıkan dolar-TL modülü gösterilmemeye başlandı. Ancak Google'un arama kısmına 'dolar ne kadar' yazınca çıkmaya başladı.

Söz konusu bu olay 'Google, dolar kurunu manipüle mi ediyor?' sorusunu akıllara getirdi.

BUGÜN İTİBARİYLE İLE GÖSTERİLMİYOR

Google'da "dolar" araması yapıldığı zaman sayfanın üstünde anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül bulunuyordu. Ancak bugün itibariyle "dolar" aramalarında bu modülün gösterimi durduruldu.

Durum bir hatadan kaynaklanabilir ancak arama dilini farklı bir dile çevirince eskisi gibi dolar bilgisi gösterilmeye devam ediliyor. Sadece Türkiye'ye yönelik düzenleme yapılmış gibi görünüyor.

"DOLAR KAÇ TL" YAZINCA GÖSTERİYOR

Kullanıcıların dolar bilgisine "dolar kuru", "dolar kaç tl", "dolar tl" gibi farklı aramalarla ulaşabiliyor. Sadece "dolar" araması yapıldığında Google, dolar kurunu gizliyor ancak Euro için aynı durum söz konusu değil. "Euro" şeklinde arama yaparak Euro kurunun kaç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

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