Google’nin Android TV’leri Manisa’da üretilecek

Google’nin sunduğu tüm arama ve oyunları televizyon kumandasına seslenerek de yerine getirebilme özelliğine sahip Android TV’leri Vestel üretecek. Barselona’daki GSMA 2019’daki Vestel standında basınla bir araya gelen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “GSMA’da Google yapacağımız iş birliğini duyuruyoruz. Android Pay TV’nin işletim sisteminin televizyonlara entegre olma anlaşmasını imzaladık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Modern dünyada bu iş birlikleri önemli oldu” dedi.

TÜRKÇE KONUŞUYOR

Vestel’in Avrupa’da ikinci, dünyada da ilk ondaki televizyon üreticisi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Google’un da Android televizyonlarını üretecek ilk firmalardan biriyiz. Mayıs ayında bu ürünler çıkacak. Tüm televizyonları bir anda Android yapmayacağız. Piyasadan ve müşterilerden şu anda ciddi bir talep var. Google da bunun yayılmasını sağlayacak. Telefonun içindeki tüm uygulamalar, oyunlar, cep telefonundaki paylaşımlar ve Google Asistan da televizyonun içine gelecek. Google Asistan’ın Türkçe menüsü var. Artık tüm beyaz eşyalarımız, aydınlatma sistemlerimiz, perdelerimiz, güvenlik sistemlerimiz bir hub’tan yararlanıyor. Televizyon da bunun merkezi haline geliyor. Evler dijital merkez, bu merkezin odağında da televizyon olacak. Evdeki tüm akıllı sistemleri bu televizyon üzerinden kontrol edebileceksiniz. Google’a bu işbirliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

VESTEL V7’Yİ TANITTI

Vestel’in Venüs serisi telefonlarından V7’nin de tanıtımını yapan Erdoğan, “Cep telefonlarının fiyatı aldı yürüdü araba fiyatı kadar oldu. Biz de burada her türlü işlemi yapabilecekleri ama fiyatı da makul olan V7’yi burada tanıtmak istedik. V7’de de parmak izi, çift kamera 19’a 9 ekran, yüz tanıma, Google Asistan gibi özellikleri bulunuyor. Bu telefon ile aslında her türlü işlemleri yapabiliyorsunuz. Fiyatı da belirlemedik ama orta segmente hitap edecek. Z30’u 2 bin 999 TL’ye satıyoruz. Akıllı bileklik de hediye veriyoruz. Öyle bir akıllı set yaptık. V7’yi de o fiyatın altında satacağız. Turkuaz, mavi ve siyah renklerde mayıs ayında raflarda olacak” dedi.