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Ekonomi

Göreve gelir gelmez imzayı attı! Alaska'da petrol ve doğal gaz hamlesi

Görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Alaska'da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının önünü açtı.

AA21 Ocak 2025 Salı 11:10 - Güncelleme:
Göreve gelir gelmez imzayı attı! Alaska'da petrol ve doğal gaz hamlesi
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ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil olmak üzere birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için kararnameler imzaladı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump'ın imzaladığı kararnameler arasında "ülke ekonomisine katkıda bulunmak" amacıyla petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının önünü açacak kararnameler de yer aldı.

Kararnameler, boz ayılar, kutup ayıları, kurtlar ve 200'den fazla kuş türü gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda sondaj faaliyetlerine imkan tanıyacak.

Ayrıca kararname kapsamında, Alaska'da bulunan ve ABD Donanması için acil petrol kaynağı olarak ayrılan Ulusal Petrol Rezervi'ndeki sondaj sınırlamaları da kaldırıldı.

Kararnamede, Alaska'da enerji, maden, kereste ve deniz ürünleri gibi çeşitli doğal kaynakların bulunduğu ve bunlardan mümkün olan en geniş ölçüde faydalanmanın ülke ekonomisine ve vatandaşların refah seviyesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Başka bir kararnamede, "yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesini zorlaştıran" tüm politikaların yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Trump, yemin töreni çerçevesinde gittiği Capital One spor salonunda da Joe Biden yönetiminin, iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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