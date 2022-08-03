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Ekonomi

Göreve hazır: Türkiye için petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Filonun en güçlü gemisi unvanına sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk görevine hazır hale getirildi. Gemi, 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

- FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle görevine başlayacak.

  • Abdülhamid Han sondaj gemisi
  • hidrokarbon
  • doğal gaz
  • petrol

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